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Пропавшие при крушении самолета в Афганистане россияне найдены погибшими

На борту самолета находились шесть человек - четыре члена экипажа и два пассажира, супружеская пара предпринимателей. Муж и жена погибли.
Ирина Егорова 2024-01-22 11:53:01
© Фото: Florian Bachmeier, imagebroker.com, Global Look Press

Двое пропавших в результате авиакатастрофы самолета Falcon 10 в Афганистане россиян найдены погибшими. Их тела заберет спецборт, который вылетит в Кабул 23 января, передает РИА Новости.

Четверых пострадавших мужчин, оставшихся в живых, нашли, российский вертолет после медицинского осмотра привезет их в Москву. О текущем состоянии членов экипажа пока ничего не известно.

Напомним, что самолет Falcon 10 разбился в горах афганской провинции Бадахшан 20 января. Самолет выполнял чартерный санитарный рейс и летел из Гаи в Индии с промежуточной посадкой в Ташкенте в Россию, на аэродром Жуковский под Москвой. На борту находились шесть человек - четыре члена экипажа и два пассажира, супружеская пара предпринимателей. После крушения один из выживших добрался до соседнего села и жестами попросил о помощи. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек». 

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