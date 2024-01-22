Политолог Макаренко заявил, что Кличко сможет заменить Зеленского

На Украине возможна смена политической власти, но не смена политического курса, заявил политолог, доцент МПГУ, кандидат философских наук Олег Макаренко. По его словам, критика в адрес Зеленского связана лишь с поиском альтернативного преемника на пост президента Украины.

«Этой альтернативой может быть в том числе и господин Кличко, который однозначно является ставленником Запада и имеет амбиции стать президентом. Он пытается высказываться оппозиционно по отношению к нынешней власти, к Зеленскому. Это просто борьба между определенными прозападными группировками внутри Украины», - приводит слова эксперта Радио Sputnik.

Киевский мэр ранее обвинял Зеленского в скатывании в авторитаризм. По его словам, Украина скоро станет страной, где «все зависит от настроения одного человека».

Среди возможных кандидатов на пост президента страны также ранее выдвигался главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Судя по опросам населения, украинцы доверяют Залужному больше, чем Владимиру Зеленскому. Хотя главком ВСУ еще никак не заявлял о своих президентских амбициях. Если это случится, рейтинг Залужного, скорее всего, значительно вырастет.