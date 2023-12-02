Залужный обошел Зеленского в рейтинге доверия украинцев
Украинцы больше доверяют главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, чем Владимиру Зеленскому. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на данные социологического опроса группы «Рейтинг».
В целом доверие к Залужному составляет 82%, а к Зеленскому - 72%. При этом главкому ВСУ «целиком доверяют» 63% опрошенных (Зеленскому 39%), а «скорее доверяют» 19% (Зеленскому 33%).
Зеленский существенно теряет доверие с июля 2023 года, свидетельствуют данные «Рейтинга».
Если бы в эти дни на Украине прошли выборы, в которых бы участвовали оба, никто из них не одержал бы победы в первом туре. Зеленский набрал бы 47,4%, Залужный - 30,7% среди тех, кто определился с кандидатурой. Во втором туре голоса распределились бы почти поровну: 42% у Зеленского и 40% у Залужного.
Главком ВСУ еще никак не заявлял о своих президентских амбициях, отмечает издание. Если это случится, рейтинг Залужного, скорее всего, значительно вырастет. Таков эффект выдвижения кандидата и так было с рейтингом Зеленского, когда он в новогоднюю ночь 2018 года объявил о выдвижении в президенты.