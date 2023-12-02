Залужный обошел Зеленского в рейтинге доверия украинцев

Если бы в эти дни на Украине прошли выборы, в которых бы участвовали оба, никто из них не одержал бы победы в первом туре.

© Фото: Ukraine President's Office, Keystone Press Agency, Global Look Press

Украинцы больше доверяют главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, чем Владимиру Зеленскому. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на данные социологического опроса группы «Рейтинг».

В целом доверие к Залужному составляет 82%, а к Зеленскому - 72%. При этом главкому ВСУ «целиком доверяют» 63% опрошенных (Зеленскому 39%), а «скорее доверяют» 19% (Зеленскому 33%).

Зеленский существенно теряет доверие с июля 2023 года, свидетельствуют данные «Рейтинга».

Если бы в эти дни на Украине прошли выборы, в которых бы участвовали оба, никто из них не одержал бы победы в первом туре. Зеленский набрал бы 47,4%, Залужный - 30,7% среди тех, кто определился с кандидатурой. Во втором туре голоса распределились бы почти поровну: 42% у Зеленского и 40% у Залужного.

Главком ВСУ еще никак не заявлял о своих президентских амбициях, отмечает издание. Если это случится, рейтинг Залужного, скорее всего, значительно вырастет. Таков эффект выдвижения кандидата и так было с рейтингом Зеленского, когда он в новогоднюю ночь 2018 года объявил о выдвижении в президенты.