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Залужный обошел Зеленского в рейтинге доверия украинцев

Владимир Рубанов
16:01 02.12.2023
Если бы в эти дни на Украине прошли выборы, в которых бы участвовали оба, никто из них не одержал бы победы в первом туре.
Залужный обошел Зеленского в рейтинге доверия украинцев
© Фото: Ukraine President's Office, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Украинцы больше доверяют главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, чем Владимиру Зеленскому. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на данные социологического опроса группы «Рейтинг».

В целом доверие к Залужному составляет 82%, а к Зеленскому - 72%. При этом главкому ВСУ «целиком доверяют» 63% опрошенных (Зеленскому 39%), а «скорее доверяют» 19% (Зеленскому 33%).

Зеленский существенно теряет доверие с июля 2023 года, свидетельствуют данные «Рейтинга».

Если бы в эти дни на Украине прошли выборы, в которых бы участвовали оба, никто из них не одержал бы победы в первом туре. Зеленский набрал бы 47,4%, Залужный - 30,7% среди тех, кто определился с кандидатурой. Во втором туре голоса распределились бы почти поровну: 42% у Зеленского и 40% у Залужного.

Главком ВСУ еще никак не заявлял о своих президентских амбициях, отмечает издание. Если это случится, рейтинг Залужного, скорее всего, значительно вырастет. Таков эффект выдвижения кандидата и так было с рейтингом Зеленского, когда он в новогоднюю ночь 2018 года объявил о выдвижении в президенты.

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