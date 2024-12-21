Спасатели возобновили поиски пропавшего Ан-2 на Камчатке

Группа спасателей продолжила поиски пропавшего на Камчатке самолета Ан-2. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

«Утром 21 декабря сводная группа спасателей, в составе которой сотрудники поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, пожарно-спасательной части поселка Ключи КГКУ "ЦОД", а также поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД", продолжила свое движение после ночлега», - говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что наземной группе необходимо преодолеть около 55 километров до предполагаемого места пропажи самолета.

Также пресс-служба добавила, что у спасателей имеется с собой необходимое оборудование и снегоходы, а также к вылету из сел Мильково и Оссоры готовы два вертолета Ми-8.

Напомним, что 19 декабря на Камчатке перестал выходить на связь самолет Ан-2, совершавший коммерческий рейс. Судно держало курс из села Мильково к месторождению «Аметистовое» в поселке Оссора.

Власти выдвинули версию, что самолет мог пропасть неподалеку от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Министр по чрезвычайным ситуациям по Камчатскому краю Сергей Лебедев сообщил, что система аварийной посадки Ан-2 сработала в 04.45 по московскому времени.