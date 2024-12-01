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В Минобороны Сирии заявили о скором контрнаступлении против террористов

Командование сирийскими вооруженными силами констатировало успешное отражение атак противника - террористических группировок, планируется переход в контрнаступление.
Марина Крижановская 2024-12-01 00:20:39
© Фото: Anas Alkharboutli,dpa, Global Look Press

В Сирии заявили, что успешно борются с террористами и отражают их атаки. Об этом заявили Вооруженные силы Сирийской Арабской Республики.

«Командование армией и вооруженными силами подтверждает, что процесс отражения террористического нападения идет успешно и решительно», - сообщили в пресс-службе главного командования сирийских вооруженных сил.

Кроме этого, добавили в армии, в ближайшее время возможен переход в контрнаступление, чтобы вернуть под контроль все захваченные группировками террористов районы.

Немногим ранее МИД арабской республики процитировал заявление президента Башара Асада, сказавшего, что при помощи союзников его страна способна уничтожить террористов.

Эскалация внутрисирийского конфликта началась 28 ноября. когда боевики «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ранее «Джебхат ан-Нусра»* - обе запрещенные в РФ террористические группировки) ударили по позициям правительственных войск Сирии в провинциях Алеппо и Идлиб.

Также и глава российского МИД Сергей Лавров выразил озабоченность ситуацией в Сирии своим коллегам из Турции и Ирана. Во время телефонных переговоров он пообщался с турецким министром Хаканом Фиданом и Ирана Аббасом Аракчи.

* «Хайят Тахрир аш-Шам», «Джебхат ан-Нусра» - террористические группировки, запрещенные в России.

#в стране и мире #сирия #Ближний Восток #террористы #контрнаступление #командование ВС Сирии
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