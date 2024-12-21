Полиция не нашла взрывчатку в машине подозреваемого в теракте в ФРГ

Полицейские проверили автомобиль подозреваемого в теракте в Магдебурге и не нашли там взрывчатки. Об этом сообщил Welt.

На сиденье машины находилась сумка. Сотрудники правоохранительных органов предполагали, что там может находиться взрывчатка, но их опасения не подтвердились.

В теракте, совершенном сегодня на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге, подозревается мужчина 1974 года рождения из Саудовской Аравии. Он целенаправленно въехал в толпу людей, в результате чего, по имеющимся данным, погибли 11 человек и еще 60 пострадали.