Полиция не нашла взрывчатку в машине подозреваемого в теракте в ФРГ

Полицейские проверили автомобиль подозреваемого в теракте в Магдебурге и не нашли там взрывчатки. Об этом сообщил Welt.
На сиденье машины находилась сумка. Сотрудники правоохранительных органов предполагали, что там может находиться взрывчатка, но их опасения не подтвердились.
В теракте, совершенном сегодня на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге, подозревается мужчина 1974 года рождения из Саудовской Аравии. Он целенаправленно въехал в толпу людей, в результате чего, по имеющимся данным, погибли 11 человек и еще 60 пострадали.
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