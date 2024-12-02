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Российские штурмовики заняли более половины территории Курахово

В данный момент наиболее активные бои в городе идут там, где находится Кураховская ТЭС.
Варвара Шрадер 2024-12-02 12:26:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Штурмовики Вооруженных сил России выбивают врага из района, где расположена Кураховская ТЭС.

Наши военнослужащие берут группировку ВСУ в кольцо, попутно освобождая населенные пункты. Под контролем российских подразделений уже больше половины городской территории, передает наш корреспондент Варвара Шрадер.

Штурм начинался с берега Кураховского водохранилища. Чтобы закрепиться, бойцы десантировались на лодках, ехали на автотранспорте и шли пешком.

Кроме этого, корреспондент показала, как обстоят дела в освобожденном месяц назад поселке Кураховка. Он изрыт опустевшими вражескими окопами, в домах разбросаны личные вещи боевиков, а практически под каждым деревом можно найти бывшую огневую точку врага.

Ранее «Звезда» показала, как российские дроноводы забросили гранату в дымоход дома, где прятались боевики ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#штурм #ДНР #Донбасс #наш эксклюзив #Курахово
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