Российские штурмовики заняли более половины территории Курахово

Штурмовики Вооруженных сил России выбивают врага из района, где расположена Кураховская ТЭС.

Наши военнослужащие берут группировку ВСУ в кольцо, попутно освобождая населенные пункты. Под контролем российских подразделений уже больше половины городской территории, передает наш корреспондент Варвара Шрадер.

Штурм начинался с берега Кураховского водохранилища. Чтобы закрепиться, бойцы десантировались на лодках, ехали на автотранспорте и шли пешком.

Кроме этого, корреспондент показала, как обстоят дела в освобожденном месяц назад поселке Кураховка. Он изрыт опустевшими вражескими окопами, в домах разбросаны личные вещи боевиков, а практически под каждым деревом можно найти бывшую огневую точку врага.

Ранее «Звезда» показала, как российские дроноводы забросили гранату в дымоход дома, где прятались боевики ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.