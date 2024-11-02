Российские войска освободили Першотравневое и Кураховку

Минобороны России сообщает об освобождении населенных пунктов Першотравневое и Кураховка в зоне специальной военной операции.

Першотравневое в Харьковской области удалось взять под контроль благодаря действиям группировки войск «Запад». Кураховка находится на территории Донецкой Народной Республики. Этот населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Центр».

Также в сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции говорится, что в течение суток ВС РФ ударили по объекту энергетики, используемому в интересах ВСУ, пункту управления националистического формирования «Кракен»*, военному аэродрому, топливной базе ВСУ, цеху производства ударных беспилотников. Кроме того, войска били по скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах.

Силы ПВО в течение суток сбили четыре американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, три французские корректируемые авиабомбы Hammer и 50 беспилотников самолетного типа.

* «Кракен» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.