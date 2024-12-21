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Хинштейн потребовал проверить Корпорацию развития Курской области

Ранее был арестован руководитель организации, отвечавшей за строительство фортификационных сооружений.
Сергей Лебедев 2024-12-21 17:43:19
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн потребовал провести комплексную проверку АО «Корпорация развития Курской области», которая отвечала за строительство фортификационных сооружений в приграничных районах региона. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Принял решение: инициировать проведение комплексной проверки Корпорации, в том числе ее финансово-хозяйственной деятельности», - написал Александр Хинштейн.

Он подчеркнул, что правительство области будет оказывать необходимую помощь следователям и правоохранителям при выявлении коррупционных и должностных преступлений.

Напомним, ранее суд арестовал руководителя корпорации Владимира Лукина и его заместителя Игоря Грабина. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

В ходе следствия выяснилось, что корпорация при возведении фортификационных сооружений дважды заплатила за одну и ту же работу разным подрядчикам. Региональному бюджету был причинен ущерб в размере более 800 миллионов рублей.

#в стране и мире #проверка #арест #суд #Александр Хинштейн #корпорация развития
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