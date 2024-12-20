Ущерб при строительстве оборонных сооружений под Курском составил 800 млн рублей

В результате мошеннических действий при строительстве фортификационных сооружений в Курской области ущерб бюджету составил около 800 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») по факту завышения должностными лицами сметной стоимости по госконтрактам на устройство сооружений, повлекшего причинение региональному бюджету сумму в размере более 800 миллионов рублей.

Ранее суд арестовал генерального директора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина. Его отправили в СИЗО на два месяца.

По версии следствия, обвиняемый летом прошлого года дал указание заключить договор и оплатить коммерческой организации строительные работы на приграничной территории Курской области. Однако, работа до этого была уже фактически выполнена и оплачена другой строительной компанией. Это привело к необоснованной трате денежных средств.