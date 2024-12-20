Суд арестовал гендиректора АО «Корпорация развития Курской области»

Полицейские задержали руководителя АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в приграничье.

По версии следствия, в июле прошлого года из-за невыполнения условий договора организация расторгла договор с подрядчиком, который строил сооружения. Однако она не приняла меры к истребованию ранее перечисленных средств.

А позже корпорация в лице замдиректора Игоря Грабина якобы по указанию его руководителя заключила договор с новым подрядчиком. И снова перечислила средства, необходимые для возведения сооружений.

В итоге получилось, что организация дважды заплатили за одну и ту же работу. Общий ущерб составил 170 миллионов рублей.

Ранее суд арестовал Игоря Грабина. Сегодня избрали меру пресечения и для Владимира Лукина. Его отправили в СИЗО на два месяца.