МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Кая Каллас поддержала беспорядки в Тбилиси

Глава евродипломатии пригрозила  Грузии «последствиями» за насилие над участниками акции протестов.
Ирина Егорова 2024-12-01 18:32:05
© Фото: Jay KoglerKeystone Press Agency, Globallookpress

Грузинскую оппозицию поддержала занявшая пост главы евродипломатии Кая Каллас, которая первым делом после своего назначения поехала в Киев. По ее мнению, так протестующие в Тбилиси выражают свое «стремление грузинского народа в ЕС».

«Мы поддерживаем грузинский народ и его выбор европейского будущего», - говорится в сообщении в в социальной сети Х.

Она осудила «насилие» против «протестующих» в Тбилиси, которые устроили беспорядки и стычки с полицией.

Новая глава евродипломатии также недовольна решением Грузии о приостановке евроинтеграции. Каллас связала это с непрерывным шантажом с европейской стороны и пригрозила последствиями.

Правящая партия «Грузинская мечта» приняла решение приостановить обсуждение с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о вступлении страны в ЕС до конца 2028 года. Недовольные оппозиционеры после этих слов грузинского премьера вышли на проспект Руставели к зданию парламента, где уже в течение двух дней проходит акция протеста и стычки с правоохранителями. Полиция была вынуждена применять водометы для разгона протестующих. В результате беспорядков этой ночью были задержаны 107 человек. Пострадали 10 полицейских.

#в стране и мире #Грузия #евросоюз #протесты #оппозиция #кая каллас #Евродипломатия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 