Кая Каллас поддержала беспорядки в Тбилиси

Грузинскую оппозицию поддержала занявшая пост главы евродипломатии Кая Каллас, которая первым делом после своего назначения поехала в Киев. По ее мнению, так протестующие в Тбилиси выражают свое «стремление грузинского народа в ЕС».

«Мы поддерживаем грузинский народ и его выбор европейского будущего», - говорится в сообщении в в социальной сети Х.

Она осудила «насилие» против «протестующих» в Тбилиси, которые устроили беспорядки и стычки с полицией.

Новая глава евродипломатии также недовольна решением Грузии о приостановке евроинтеграции. Каллас связала это с непрерывным шантажом с европейской стороны и пригрозила последствиями.

Правящая партия «Грузинская мечта» приняла решение приостановить обсуждение с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о вступлении страны в ЕС до конца 2028 года. Недовольные оппозиционеры после этих слов грузинского премьера вышли на проспект Руставели к зданию парламента, где уже в течение двух дней проходит акция протеста и стычки с правоохранителями. Полиция была вынуждена применять водометы для разгона протестующих. В результате беспорядков этой ночью были задержаны 107 человек. Пострадали 10 полицейских.