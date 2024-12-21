Spiegel: Саудовская Аравия трижды предупреждала Германию о террористе

Саудовская Аравия трижды предупреждала немецкие органы безопасности о мужчине, который устроил теракт в Магдебурге. Об этом со ссылкой на источники пишет Spiegel.

«Пока неясно, какое именно содержание содержалось в предупреждениях», - отмечают журналисты.

Также сообщается, что злоумышленник уже попадал в поле зрения полиции. В конце прошлого года на него жаловались из-за поста в социальной сети X. Однако тогда правоохранители не заметили какой-либо угрозы.

Ранее премьер германской федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф заявил, что число погибших в результате теракта увеличилось до 5. Ранения различной степени тяжести получили более 200 человек.

Напомним, ранее стало известно, что теракт на рождественской ярмарке в Магдебурге устроил антиисламистский активист из Саудовской Аравии. Эр-Рияд обвинял его в торговле людьми и терроризме, а Берлин отказывал в экстрадиции злоумышленника.