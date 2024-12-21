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Воронки и завалы: «Звезда» показала Рыльск после ракетного обстрела ВСУ

Рыльск начал оправляться после ракетной атаки ВСУ, пострадали частные дома, здания школы и колледжа и местный Дом культуры.
Владислав Кустов Дарина Криц 2024-12-21 15:04:31
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

После налета украинских боевиков на Рыльск в Курской области в городе повсеместно видны огромные воронки от снарядов. Повреждены жилые дома, Дом культуры, здания школы и колледжа, нарушено тепло- и газоснабжение. Кадры последствий обстрелов показал корреспондент «Звезды» Владислов Кустов.

Поблизости прошитые осколками и заваленные деревьями машины. Возле самого Дома культуры среди обломков - детская площадка. В самом ДК в момент обстрела жители Рыльска готовились к новогоднему мероприятию. В момент удара мимо проходила женщина, она погибла и стала одной из пяти местных жителей, кто этот налет ВСУ не пережил.

Другой горожанин - Виктор - показал свой полуразрушенный дом площадью 80 квадратных метров. Когда украинские боевики нанесли удар по его жилищу, Виктор был на пути из Курска в Рыльск. По его словам, если бы он выехал чуть раньше, то сам оказался под обстрелом. Теперь в доме нужно не только завалы разбирать, но и делать серьезный ремонт.

В общей сложности пять человек погибли и 12 пострадали из-за ракетного удара ВСУ по Рыльску. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн привел уточненные данные. Семьи погибших, а также раненые, получат компенсации. Сейчас в городе ликвидируют последствия этой террористической атаки.

#Курская область #наш эксклюзив #разрушения #обстрел всу #Рыльск #последствия обстрела
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