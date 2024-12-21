Хинштейн опроверг гибель ребенка в Рыльске при обстреле ВСУ

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что сообщения о гибели ребенка при обстреле ВСУ не подтвердились. По его данным, в городе Рыльске при обстреле погибли пять человек.

«Пострадало 12 человек, девять находятся в областной больнице, у восьми - повреждения легкие, только у одного - средней тяжести. И уточнено количество погибших. Ранее сообщалось о шести. Нет, их пять, детей среди них нет», - заявил врио главы региона.

Он добавил, что при осмотре последствий атаки сработал детектор дронов, что говорит о попытке противника повторить удар.

Также чиновник рассказал, что после атаки ВСУ повреждения получили семь объектов социальной инфраструктуры, среди них дом культуры, несколько корпусов двух колледжей и школы, здание ЗАГСа и другие объекты инфраструктуры. По предварительным данным, сгорело 15 автомобилей.

Вечером 20 декабря стало известно о нападении украинских боевиков на Рыльск. По предварительным данным, погибших было не менее шести человек. Тогда Хинштейн говорил, что в Центральную районную больницу доставили 10 пострадавших, среди них был 13-летний подросток.