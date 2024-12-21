МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Хинштейн опроверг гибель ребенка в Рыльске при обстреле ВСУ

Врио главы Курской области Хинштейн уточнил количество погибших в Рыльске при обстреле ВСУ, смерть ребенка не подтвердилась.
Дарина Криц 2024-12-21 08:01:52
© Фото: Hinshtein, Telegram © Видео: Hinshtein, Telegram

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что сообщения о гибели ребенка при обстреле ВСУ не подтвердились. По его данным, в городе Рыльске при обстреле погибли пять человек.

«Пострадало 12 человек, девять находятся в областной больнице, у восьми - повреждения легкие, только у одного - средней тяжести. И уточнено количество погибших. Ранее сообщалось о шести. Нет, их пять, детей среди них нет», - заявил врио главы региона.

Он добавил, что при осмотре последствий атаки сработал детектор дронов, что говорит о попытке противника повторить удар.

Также чиновник рассказал, что после атаки ВСУ повреждения получили семь объектов социальной инфраструктуры, среди них дом культуры, несколько корпусов двух колледжей и школы, здание ЗАГСа и другие объекты инфраструктуры. По предварительным данным, сгорело 15 автомобилей.

Вечером 20 декабря стало известно о нападении украинских боевиков на Рыльск. По предварительным данным, погибших было не менее шести человек. Тогда Хинштейн говорил, что в Центральную районную больницу доставили 10 пострадавших, среди них был 13-летний подросток. 

#Курская область #Гибель людей #опровержение #Александр Хинштейн #обстрел всу #Рыльск
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 