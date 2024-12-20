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Президента Южной Кореи вызвали на допрос 25 декабря по делу о мятеже

Юн Сок Ель должен прийти в Управление антикоррупционных расследований в 10.00 в день католического Рождества.
Анастасия Бобылева 2024-12-20 06:42:25
© Фото: Nieboer, Keystone Press Agency, Globallookpress

Объединенная следственная группа назначила дату допроса президента Южной Кореи Юн Сок Еля по делу о мятеже. Об этом пишет агентство Yonhap.

Он должен явиться в Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих в Квачхоне 25 декабря, в день празднования католического Рождества, к 10.00. В публикации отмечается, что эта дата могла быть выбрана специально из соображений безопасности президента. В связи с праздником 25 декабря в правительственном комплексе будет не так многолюдно.

Объединенная следственная группа включает в себя представителей полиции, Минобороны и Управления антикоррупционных расследований. Юн Сок Еля подозревают в организации мятежа и превышении должностных полномочий. Речь идет о событиях 3 декабря, когда он ввел в стране военное положение, затем отменил его.

Ранее следователи уже назначали дату допроса южнокорейскому президенту, однако он дважды проигнорировал повестки. Ни 15 декабря, ни 18 декабря Юн Сок Ель не явился в Управление антикоррупционных расследований.

#в стране и мире #Южная Корея #Допрос #Юн Сок Ёль
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