Президента Южной Кореи вызвали на допрос 25 декабря по делу о мятеже

Объединенная следственная группа назначила дату допроса президента Южной Кореи Юн Сок Еля по делу о мятеже. Об этом пишет агентство Yonhap.

Он должен явиться в Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих в Квачхоне 25 декабря, в день празднования католического Рождества, к 10.00. В публикации отмечается, что эта дата могла быть выбрана специально из соображений безопасности президента. В связи с праздником 25 декабря в правительственном комплексе будет не так многолюдно.

Объединенная следственная группа включает в себя представителей полиции, Минобороны и Управления антикоррупционных расследований. Юн Сок Еля подозревают в организации мятежа и превышении должностных полномочий. Речь идет о событиях 3 декабря, когда он ввел в стране военное положение, затем отменил его.

Ранее следователи уже назначали дату допроса южнокорейскому президенту, однако он дважды проигнорировал повестки. Ни 15 декабря, ни 18 декабря Юн Сок Ель не явился в Управление антикоррупционных расследований.