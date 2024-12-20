От ударов ЦАХАЛ по сектору Газа за сутки погибли более 30 человек

За сутки от ударов израильской армии погибли более 30 палестинцев. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

«Палестинцы пережили смертоносные 24 часа в Газе, когда в результате широкомасштабной израильской атаки погибли по меньшей мере 32 человека», - говорится в сообщении телеканала.

Ранее танки Израиля начали обстрел мирного населения в городе Аль-Маваси южной части Газа. В результате инцидента погиб один человек, еще один получил ранения.

Напомним, что агентство Reuters сообщило, что Израиль и ХАМАС могут подписать соглашение о прекращении огня в Газе. Источники отметили, что это произойдет в ближайшие дни.