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От ударов ЦАХАЛ по сектору Газа за сутки погибли более 30 человек

В сообщении телеканала говорится, что за 24 часа в Газе погибли по меньшей мере 32 человека.
Таисия Кваша 2024-12-20 05:19:40
© Фото: Mahmoud Issa Keystone Press Agency Globallookpress

За сутки от ударов израильской армии погибли более 30 палестинцев. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

«Палестинцы пережили смертоносные 24 часа в Газе, когда в результате широкомасштабной израильской атаки погибли по меньшей мере 32 человека», - говорится в сообщении телеканала.

Ранее танки Израиля начали обстрел мирного населения в городе Аль-Маваси южной части Газа. В результате инцидента погиб один человек, еще один получил ранения.

Напомним, что агентство Reuters сообщило, что Израиль и ХАМАС могут подписать соглашение о прекращении огня в Газе. Источники отметили, что это произойдет в ближайшие дни.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #армия Израиля #удары цахал
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