Al Jazeera: танки Израиля открыли огонь по гражданским на юге Газы

Израильские танки начали обстрел гражданских лиц на территории южной части Газы. В результате инцидента в Аль-Маваси один человек скончался, а еще один получил ранения. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Данная местность, расположенная к западу от Рафаха, известна как гуманитарная зона.

«В результате действий израильских вооруженных сил в Аль-Маваси есть пострадавшие среди гражданских лиц», - сообщил телеканал.

Отметим, что ситуация в регионе сильно обострилась после вторжения 7 октября 2023 года вооруженных представителей палестинского движения ХАМАС с территории Газы в Израиль. Это сопровождалось жестокими атаками на население приграничных районов, а также захватом заложников.

В ответ на это Израиль ввел полную блокаду Газы и начал наносить удары по различным районам, включая территории Ливана и Сирии, а также развернул наземную операцию в анклаве. Столкновения также продолжаются на Западном берегу реки Иордан.

Ранее Армия обороны Израиля атаковала учебное заведение на юге сектора Газа, принадлежащее Ближневосточному агентству ООН для помощи беженцам из Палестины. В результате атаки ЦАХАЛ погибли 20 гражданских лиц, в том числе дети.