МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Al Jazeera: танки Израиля открыли огонь по гражданским на юге Газы

Есть пострадавшие, а также один погибший.
Никита Матосов 2024-12-18 06:55:10
© Фото: Ахмет Абед, РИА Новости

Израильские танки начали обстрел гражданских лиц на территории южной части Газы. В результате инцидента в Аль-Маваси один человек скончался, а еще один получил ранения. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Данная местность, расположенная к западу от Рафаха, известна как гуманитарная зона.

«В результате действий израильских вооруженных сил в Аль-Маваси есть пострадавшие среди гражданских лиц», - сообщил телеканал.

Отметим, что ситуация в регионе сильно обострилась после вторжения 7 октября 2023 года вооруженных представителей палестинского движения ХАМАС с территории Газы в Израиль. Это сопровождалось жестокими атаками на население приграничных районов, а также захватом заложников.

В ответ на это Израиль ввел полную блокаду Газы и начал наносить удары по различным районам, включая территории Ливана и Сирии, а также развернул наземную операцию в анклаве. Столкновения также продолжаются на Западном берегу реки Иордан.

Ранее Армия обороны Израиля атаковала учебное заведение на юге сектора Газа, принадлежащее Ближневосточному агентству ООН для помощи беженцам из Палестины. В результате атаки ЦАХАЛ погибли 20 гражданских лиц, в том числе дети.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #палестинцы #палестино-израильский конфликт
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 