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Reuters: Израиль и ХАМАС в ближайшие дни могут подписать соглашение по Газе

Ожидается, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС будет подписано в ближайшие дни.
Игнат Далакян 2024-12-17 18:18:42
© Фото: Ахмед Закоут, РИА Новости

Израиль и палестинское движение ХАМАС могут в ближайшие дни подписать соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Источники сообщили, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа, как ожидается, будет подписано в ближайшие дни», - говорится в публикации.

Ранее израильская армия нанесла очередные удары по сектору Газа. В результате атаки ЦАХАЛ в анклаве не менее 50 человек погибли. Катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что среди жертв были оператор их съемочной группы, а также два палестинских журналиста и пять сотрудников гражданской обороны.

Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после беспрецедентной по масштабу ракетной атаки ЦАХАЛ 7 октября 2023 года. После этого боевики движения ХАМАС проникли в приграничные территории Израиля, открыли огонь по военным и гражданским и захватили более 200 заложников.

В ответ израильская армия начала операцию под названием «Железные мечи». ЦАХАЛ атаковала в том числе гражданские объекты и объявила о полной блокаде сектора Газа.

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #сектор Газа #Соглашение #ЦАХАЛ #ХАМАС #Прекращение огня
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