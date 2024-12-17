Reuters: Израиль и ХАМАС в ближайшие дни могут подписать соглашение по Газе

Израиль и палестинское движение ХАМАС могут в ближайшие дни подписать соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Источники сообщили, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа, как ожидается, будет подписано в ближайшие дни», - говорится в публикации.

Ранее израильская армия нанесла очередные удары по сектору Газа. В результате атаки ЦАХАЛ в анклаве не менее 50 человек погибли. Катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что среди жертв были оператор их съемочной группы, а также два палестинских журналиста и пять сотрудников гражданской обороны.

Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после беспрецедентной по масштабу ракетной атаки ЦАХАЛ 7 октября 2023 года. После этого боевики движения ХАМАС проникли в приграничные территории Израиля, открыли огонь по военным и гражданским и захватили более 200 заложников.

В ответ израильская армия начала операцию под названием «Железные мечи». ЦАХАЛ атаковала в том числе гражданские объекты и объявила о полной блокаде сектора Газа.