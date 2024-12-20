МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Кремле напомнили о словах Путина об ответе на удары вглубь России

Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, можно ли интерпретировать вызов Владимиром Путиным Запада на дуэль как шутку или предупреждение.
Андрей Аркадьев 2024-12-20 13:56:07
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин предупреждал, что за удары по российской территории ракетами, которые Киев получает от стран Запада, последуют ответы, что и происходит. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент сказал, что каждый раз будет ответ. Вот в русле чего президент говорил об этом. Вы видите, что ответы следуют, как и говорил президент», - сказал представитель Кремля.

Накануне Путин заявил, что Россия готова к технологической дуэли с использованием ракетной системы «Орешник». Экспертам, которые сомневаются в ней, президент предложил выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать сбить ракету.

В сентябре, выступая в Петербурге, Путин заявил, что удары вглубь российской территории иностранным дальнобойным оружием будут означать прямое участие западных стран в украинском конфликте. По словам главы государства, суть конфликта поменяется, соответственно, в РФ примут решение исходя из создаваемых угроз.

#в стране и мире #ВС РФ #Путин #Кремль
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 