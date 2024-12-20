В Кремле напомнили о словах Путина об ответе на удары вглубь России

Президент РФ Владимир Путин предупреждал, что за удары по российской территории ракетами, которые Киев получает от стран Запада, последуют ответы, что и происходит. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент сказал, что каждый раз будет ответ. Вот в русле чего президент говорил об этом. Вы видите, что ответы следуют, как и говорил президент», - сказал представитель Кремля.

Накануне Путин заявил, что Россия готова к технологической дуэли с использованием ракетной системы «Орешник». Экспертам, которые сомневаются в ней, президент предложил выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать сбить ракету.

В сентябре, выступая в Петербурге, Путин заявил, что удары вглубь российской территории иностранным дальнобойным оружием будут означать прямое участие западных стран в украинском конфликте. По словам главы государства, суть конфликта поменяется, соответственно, в РФ примут решение исходя из создаваемых угроз.