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ЦБ опроверг информацию о снижении ключевой ставки с марта 2025 года

Ранее в Госдуме сообщили, что с марта 2025 года ставка регулятора будет снижаться и постепенно достигнет уровня 2023 года.
Ирина Егорова 2024-11-12 12:16:41
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Банк России опроверг информацию о том, что председатель Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ дала прогноз по понижению ключевой ставки.

«Эта информация не соответствует действительности. Она не называла конкретных сроков изменения показателя», - говорится в сообщении Центробанка.

Там добавили, что прогноз изменения ставки будет зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, передает РБК. Последняя актуальная информация о траектории ключевой ставки опубликована регулятором 25 октября.

Ранее депутат Госдумы Мария Прусакова анонсировала, что Набиуллина заявила о постепенном понижении ключевой ставки с марта 2025 года.

Сейчас ключевая ставка составляет 21%. Ее повысили 25 октября на собрании совета директоров Банка России, до этого она была 19%. Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала заблуждением заявления о том, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию. Ранее сообщалось, что в ближайшие три года ключевая ставка снизится и на момент 2027 года будет составлять 7,5 - 8,5% годовых.

#в стране и мире #Эльвира Набиуллина #Ключевая ставка #Центробанк #сроки #понижение
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