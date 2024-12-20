Премьер Испании: страна не планирует отправлять своих военных на Украину

Премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции по итогам саммита ЕС заявил, что у страны нет в планах размещение миротворческих сил на территории Украины.

«Мы не рассматриваем размещение испанских войск на украинской территории», - ответил он.

Санчес также напомнил о подписании двустороннего договора о безопасности с Украиной несколько месяцев назад.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия готова отправить военных на Украину только после соглашения России. Он подчеркнул, что на данный момент пока не стоит рассматривать вопрос о присутствии войск других стран на территории Украины.

Напомним, что глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера исключил возможность появления польских военных на Украине. Он отметил, что отправка военнослужащих не сыграет роли из-за малых людских ресурсов.