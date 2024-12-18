Минобороны ФРГ: миротворцы отправятся на Украину только после согласия РФ

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ готова отправить миротворческую миссию на Украину только после согласия России. Об этом сообщает 360.ru.

Он отметил, что сейчас не стоит поднимать вопрос о присутствии войск других стран на территории Украины, поскольку переговоры между странами не ведутся.

«Если будет прекращение огня, то партнеры по НАТО, потенциально ООН и Евросоюз должны будут обсудить, как можно обеспечить такой мир», - добавил Писториус.

Он предположил, что особая роль в мирном урегулировании конфликта на Украине достанется Германии, как крупнейшей экономической стране Европы.

Напомним, что Польша исключила возможность отправки польских военных на территорию Украины. Глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера отметил, что отправка войск не сыграет роли, так как «это и так будут слишком маленькие людские ресурсы».