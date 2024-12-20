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Опубликованы кадры освобождения Новопустынки в ДНР

Населенный пункт взяли под контроль военнослужащие 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр».
2024-12-20 12:46:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало кадры освобождения населенного пункта Новопустынка на территории Донецкой Народной Республики. 

Этот населенный пункт освободили подразделения 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из состава группировки войск «Центр». Они действовали на Красноармейском направлении спецоперации. 

Наступая в районе Новопустынки, военнослужащие провели разведку огневых позиций неприятеля и скоплений боевиков при помощи беспилотников. Враг находился в лесополосах. Чтобы его уничтожить, к делу привлекли артиллерийские расчеты и операторов ударных беспилотников. 

Противник пытался перебрасывать подкрепления и контратаковать, но эти попытки провалились благодаря огню российской артиллерии и минным заграждениям. Часть украинских военнослужащих и техники удалось уничтожить, остальные бежали с поля боя. 

Штурмовики освобождали Новопустынку, взаимодействуя с операторами беспилотников, которые разведали конфигурацию обороны противника, а также наносили точечные удары, сбрасывая на неприятеля боеприпасы. 

В итоге штурмовики-гвардейцы освободили населенный пункт и установили флаг России на одном из зданий в нем. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ДНР #Донбасс #освобождение #спецоперация #Новопустынка
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