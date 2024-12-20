Опубликованы кадры освобождения Новопустынки в ДНР

Минобороны России продемонстрировало кадры освобождения населенного пункта Новопустынка на территории Донецкой Народной Республики.

Этот населенный пункт освободили подразделения 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из состава группировки войск «Центр». Они действовали на Красноармейском направлении спецоперации.

Наступая в районе Новопустынки, военнослужащие провели разведку огневых позиций неприятеля и скоплений боевиков при помощи беспилотников. Враг находился в лесополосах. Чтобы его уничтожить, к делу привлекли артиллерийские расчеты и операторов ударных беспилотников.

Противник пытался перебрасывать подкрепления и контратаковать, но эти попытки провалились благодаря огню российской артиллерии и минным заграждениям. Часть украинских военнослужащих и техники удалось уничтожить, остальные бежали с поля боя.

Штурмовики освобождали Новопустынку, взаимодействуя с операторами беспилотников, которые разведали конфигурацию обороны противника, а также наносили точечные удары, сбрасывая на неприятеля боеприпасы.

В итоге штурмовики-гвардейцы освободили населенный пункт и установили флаг России на одном из зданий в нем.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.