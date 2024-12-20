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Российские войска освободили Успеновку и Новопустынку в ДНР

Населенные пункты были взяты под контроль подразделениями группировок войск «Центр» и «Юг».
2024-12-20 12:18:24
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении двух населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики.

Подразделения группировки войск «Юг» взяли под контроль Успеновку, а подразделения группировки войск «Центр» заняли Новопустынку. ВСУ потеряли за неделю более 2 365 человек в результате действий группировки «Юг». Потери украинской стороны в зоне группировки войск «Центр» за этот период времени превысили 2 945 военных.

Накануне Минобороны сообщило об освобождении населенных пунктов Зеленовка и Новый Комар в ДНР. Населенные пункты взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».

С 14 по 20 декабря ВС РФ нанесли 24 групповых удара, применив высокоточное оружие и ударные беспилотники. Били по объектам энергетики, использовавшимся для обеспечения ВСУ, военным аэродромам, местам сборки и хранения беспилотников, воинскому эшелону на станции разгрузки, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

В сводке о проведении специальной военной операции сообщили, что за неделю удалось пленить 59 украинских военнослужащих.

В оборонном ведомстве также отчитались об успехах сил ПВО. За неделю сбиты украинский истребитель МиГ-29, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, три крылатые ракеты Storm Shadow, управляемая ракета «Нептун», четыре корректируемые авиабомбы Hammer, 18 реактивных снарядов, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS, и 519 беспилотников ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ДНР #спецоперация #СВО #Успеновка #Новопустынка
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