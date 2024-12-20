Расчет САУ «Мста-С» ударил по боевикам под Кременной

Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов пообщался с артиллеристами из состава 25-й армии, действующими в районе Кременной. Старший наводчик с позывным Веселый признался, что в день его самоходка выезжает на огневые позиции по пять-шесть раз.

«По восемь бывает, по десять снарядов. Сейчас по пехоте работаем, по врагу, где скапливается, там и работаем», - признался Веселый.

Автоматическая система заряжания самоходки позволяет развить скорострельность до десяти 152-миллиметровых снарядов в минуту. Огонь при этом корректируют операторы беспилотных летательных аппаратов.

Корреспондент отметил, что, нанеся удар, артиллеристы тут же меняют позицию, чтобы не получить попадание FPV-дрона противника. Механик-водитель с позывным Осень сказал, что для того, чтобы запутать противника и скрыться из виду, самоходки прячут в лесах и кустарниках.

Ранее сообщалось, что расчет 203-миллиметровой «Малки» сорвал ротацию ВСУ на Красноармейском направлении. Противник находился в лесополосе - туда и полетели тяжелые 110-килограммовые снаряды.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.