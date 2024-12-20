Минздрав: в аварии с поездами в Мурманской области пострадали 42 человека

В результате столкновения двух поездов в Мурманской области пострадали 42 человека. Об этом сегодня заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, сейчас 20 раненых находятся в больницах.

Отмечается, что в тяжелом состоянии находятся шесть человек, в состоянии средней тяжести - восемь, а в легком - шесть. Пострадавшие размещены в больницах Мурманска и Санкт-Петербурга.

«За амбулаторной помощью обратились 22 человека, включая троих детей», - отметил Кузнецов.

Напомним, в минувшую среду вечером на станции Княжная столкнулись грузовой состав и пассажирский поезд Мурманск - Санкт-Петербург. В результате ЧП погибли два человека.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Накануне стало известно, что задержаны машинист грузового поезда и его помощник.