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Минздрав: в аварии с поездами в Мурманской области пострадали 42 человека

Сейчас 20 раненых находятся в больницах Мурманска и Санкт-Петербурга.
Сергей Лебедев 2024-12-20 11:16:42
© Фото: sztproc, Telegram

В результате столкновения двух поездов в Мурманской области пострадали 42 человека. Об этом сегодня заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, сейчас 20 раненых находятся в больницах.

Отмечается, что в тяжелом состоянии находятся шесть человек, в состоянии средней тяжести - восемь, а в легком - шесть. Пострадавшие размещены в больницах Мурманска и Санкт-Петербурга.

«За амбулаторной помощью обратились 22 человека, включая троих детей», - отметил Кузнецов.

Напомним, в минувшую среду вечером на станции Княжная столкнулись грузовой состав и пассажирский поезд Мурманск - Санкт-Петербург. В результате ЧП погибли два человека.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Накануне стало известно, что задержаны машинист грузового поезда и его помощник.

#в стране и мире #поезд #Мурманская область #ЧП #пострадавшие #столкновение #грузовой состав
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