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Машинист грузового поезда задержан после аварии под Мурманском

Также задержали помощника машиниста. Их подозревают в нарушении правил безопасности движения.
Никита Матосов 2024-12-19 10:26:57
© Фото: Мурманский Вестник, Telegram

Следователи задержали машиниста грузового поезда и его помощника после аварии под Мурманском. Задержанные подозреваются в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, что привело к гибели двух человек (часть 3 статьи 263 УК РФ). Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

По предварительной информации, машинист и его помощник оставили кабину локомотива без присмотра. Оба доставлены на медицинское освидетельствование.

На месте происшествия проведены необходимые осмотры, организованы следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося. Кроме того, Кандалакшская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных.

Напомним, авария произошла 18 декабря на железнодорожной станции Княжая в Мурманской области. Грузовой состав столкнулся с пассажирским поездом, следовавшим маршрутом Мурманск - Санкт-Петербург.

В результате столкновения пострадал 31 человек, включая пятерых детей. Погибли два человека. В компании РЖД пообещали выплатить компенсацию родственникам погибших в размере 2,2 миллиона рублей.

#в стране и мире #Мурманская область #Задержание #сход поезда #машинист поезда
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