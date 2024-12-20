Сийярто заявил о безобразной кампании Украины против Венгрии

Украина начала безобразную кампанию против Венгрии после ее предложения о рождественском перемирии. Об этом телеканалу М1 заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Дипломат отметил, что судить Владимира Зеленского за эти действия могут только украинские граждане, передает RT.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил российскому президенту Владимиру Путину устроить рождественское перемирие и организовать обмен пленными. Путин согласился, а Зеленский отнесся к идее негативно.

В Евросоюзе инициативу тоже не поддержали. Как сообщил Сийярто, многие высказались против прекращения огня между Россией и Украиной, и только словацкий дипломат выступил за то, чтобы оставить на повестке дня эту тему.