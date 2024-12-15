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Хамству нет предела: Зеленский за неделю успел нагрубить Орбану и Трампу

Европейские власти давят на Украину и подталкивают к диалогу с Россией, на что главарь киевского режима отвечает грубым отказом.
Станислав Иващенко 2024-12-15 19:47:42
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В среду, 11 декабря, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Причем беседа прошла сразу после визита венгерского премьера в США.

Виктор Орбан предложил Владимиру Путину провести крупный обмен пленными, а также установить Рождественское перемирие. Россия согласилась, а вот Зеленский, истребивший православие на Украине, отказался от прекращения огня. Да еще и обиделся на Орбана за то, что тот в очередной раз пошел на контакт с Москвой.

Евробюрократы показательно давят на Киев и подталкивают к переговорам. Уже на следующей неделе на саммите лидеров ЕС поднимут вопрос размещения миротворческой миссии на территории Украины при прекращении огня.

Для киевского режима все идет по наихудшему сценарию. В военном бюджете США на будущий год не нашлось места пункту о поставках вооружения Украине по ленд-лизу. А в это время администрация Байдена судорожно пытается успеть передать Киеву «огромное количество оружия» до инаугурации Трампа. В Белом доме тут же напомнили, что главная проблема не в количестве оружия, а в недостатке личного состава.

Выход из безвыходной для Зеленского ситуации на фронте только один. Он может снизить возраст мобилизации с 25 до 18 лет, как на то ему намекает Байден. Однако Зеленский пытается продать жизни украинцев подороже, выторговывая у Запада оружие.

О том, что творится в Европе и США по вопросу Украины и как Зеленский мечется между двух огней, смотрите в сюжете Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой». 

#Украина #сша #Трамп #Европа #ЕС #орбан
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