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Эколог рассказал об угрозе «роддому» дельфинов из-за разлива мазута

Эколог сообщил о потенциальной угрозе для места размножения дельфинов в результате разлива мазута.
Никита Матосов 2024-12-19 07:29:14
© Фото: Zhang Liyun XinHua Globallookpress

Нефтепродукты, попавшие в воду после аварии танкеров в Черном море, угрожают Таманскому заливу, который является важным местом размножения черноморских афалин. Также под угрозу попал и Керченский пролив - основной маршрут миграционных морских обитателей между Черным и Азовским морями. Об этом рассказал научный директор Фонда защиты китов Владимир Латка агентству РИА Новости.

«Таманский залив, являющийся важным местом рождения черноморских афалин, и весь Керченский пролив, играющий ключевую роль в миграции представителей морской фауны между Черным и Азовским морями, оказались под угрозой», - отметил Латка.

По его словам, необходимо срочно принять меры по удалению нефти и мазута как можно дальше от береговой линии, чтобы предотвратить их обратное попадание в море во время приливов. Кроме того, эксперт подчеркнул, что через Керченский пролив два раза в год проходит миграция всех промысловых рыб Азовского моря и западной части Черного моря (в общей сложности 38 видов), включая семь видов, внесенных в Красную книгу России.

Через этот же пролив следуют маршруты миграции двух видов морских млекопитающих – черноморских афалин и азово-черноморских морских свиней, а также множества видов птиц, среди которых 22 вида находятся под охраной Красной книги. По мнению эксперта, негативные последствия загрязнения нефтью могут сказываться на экологической системе региона на протяжении многих лет.

Ранее представители МЧС России сообщили, что в Керченском проливе произошло ЧП с судном «Волгонефть 212», перевозившим топливо. В результате инцидента погиб один человек, еще 12 были эвакуированы. Предполагается, что причиной происшествия стал шторм, который привел к повреждению судна. Затем потерпел крушение еще один танкер - «Волгонефть 239», он также перевозил нефтепродукцию.

Стоит отметить, что на побережье Черного моря была замечена птица, застрявшая в мазутной луже и неспособная передвигаться самостоятельно. Кроме того, повсюду видны следы черного масла от нефтепродуктов.

#экология #Черное море #дельфины #Разлив топлива #мазут
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