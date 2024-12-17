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На берегу Черного моря заметили птиц в мазуте после ЧП с танкерами

На берегу в луже мазута заметили птицу, которая не может самостоятельно двигаться, также повсеместно виднеются маслянисты черные пятна от нефтепродуктов.
Дарина Криц 2024-12-17 10:59:59
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

После ЧП с двумя танкерами в Черном море, во время которого в воду утекли перевозившиеся на них нефтепродукты, пострадала местная природа и фауна. Житель Краснодарского края показал, во что превратился черноморский берег.

На опубликованных кадрах видно множество луж мазута, в одной из которых сидит птица. Местный житель назвал ее уткой. Все ее оперение покрыто черной маслянистой жидкостью, из-за чего птица не может двигаться и тем более летать.

Нефтепродукты растеклись по побережью на протяжении нескольких десятков километров в Краснодарском крае. Почти 270 человек устраняют последствия их разлива.

После произошедшего разлива нефти в нескольких населенных пунктах Краснодарского края ввели режим ЧС.

Напомним, что крушение танкеров произошло в воскресенье, 15 декабря, когда во время шторма в Черном море два грузовых судна сели на мель. С одного из них - «Волгонефть 212» - эвакуировали 13 человек, один из них погиб. На втором танкере, «Волгонефть 239», находились 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.

#Краснодарский край #Черное море #Кубань #танкер #Керченский пролив #наш эксклюзив #разлив нефтепродуктов #мазут
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