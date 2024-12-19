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Путин рассказал о задержании украинских диверсантов в Словакии

Президент РФ сообщил, что российские спецслужбы по партнерским каналам запросят коллег о случившемся.
Игнат Далакян 2024-12-19 17:19:12
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В Словакии были задержаны украинские диверсанты с картами газовой системы этой страны. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на совместной прямой линии и большой пресс-конференции «Итоги года».

«Мало того, что у нас теракты совершают, теперь и в европейские страны (пошли. - Прим. ред.)», - сказал Путин.

Глава государства добавил, что российские спецслужбы по партнерским каналам запросят коллег по поводу случившегося.

Немногим ранее президент России, выступая на совместной прямой линии и большой пресс-конференции «Итоги года», объяснил, почему для РФ вредна приостановка огня. Владимир Путин считает, что необходим прочный мир, а не перемирие.

#в стране и мире #Украина #Диверсанты #словакия #украинские диверсанты
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