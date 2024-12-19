Путин рассказал о задержании украинских диверсантов в Словакии

В Словакии были задержаны украинские диверсанты с картами газовой системы этой страны. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на совместной прямой линии и большой пресс-конференции «Итоги года».

«Мало того, что у нас теракты совершают, теперь и в европейские страны (пошли. - Прим. ред.)», - сказал Путин.

Глава государства добавил, что российские спецслужбы по партнерским каналам запросят коллег по поводу случившегося.

Немногим ранее президент России, выступая на совместной прямой линии и большой пресс-конференции «Итоги года», объяснил, почему для РФ вредна приостановка огня. Владимир Путин считает, что необходим прочный мир, а не перемирие.