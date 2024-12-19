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Названа предварительная причина столкновения двух поездов под Мурманском

Сотрудник экстренных служб сообщил, что причиной столкновения поездов стало движение неисправного поезда с рудой.
Дарина Криц 2024-12-19 11:58:16
© Фото: @sztproc, Telegram

Предварительной причиной столкновения двух поездов в Мурманской области назвали самопроизвольное движение неисправного грузового состава с рудой. Эту версию озвучил сотрудник экстренных служб.

«Предварительная причина столкновения - самопроизвольное движение неисправного грузового поезда с рудой с примыкающего пути», - рассказал он РИА Новости.

Затем последовало столкновение состава с хвостовыми вагонами проходящего пассажирского поезда, добавил представитель служб.

Напомним, согласно последней информации, после аварии задержаны машинист грузового поезда и его помощник. Их подозревают в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, что привело к гибели двух человек (часть 3 статьи 263 УК РФ).

Инцидент произошел вечером 18 декабря на станции Княжная, при столкновении с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда №11 Мурманск - Санкт-Петербург и 14 вагонов грузового поезда. Пострадал 31 человек, включая пятерых детей. Два человека погибли. РЖД пообещала выплатить компенсацию родственникам погибших в размере 2,2 миллиона рублей.

#Мурманская область #ржд #ЧП #сход поезда #столкновение поездов #предварительная причина
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