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Число пострадавших при ЧП с поездами в Мурманской области выросло до 31

Среди пострадавших есть дети. В РЖД пообещали выплатить компенсации.
Никита Матосов 2024-12-19 08:55:23
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Число пострадавших в железнодорожной аварии в Мурманской области увеличилось до 31, среди них пятеро детей. Два человека погибли. Четырнадцать человек госпитализированы, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал РЖД.

В компании сообщили, что пассажирам, пострадавшим в аварии, предоставят бесплатное лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях РЖД. Кроме того, в компании заявили, что будет выплачена компенсация родственникам погибших в размере 2,2 миллиона рублей.

Напомним, что авария произошла 18 декабря, когда пассажирский поезд №11, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с вагонами грузового состава на станции Княжая.

С рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и несколько грузовых вагонов. «Звезда» опубликовала кадры с места происшествия. В Мурманскую область были направлены экстренные службы, чтобы оказать помощь пострадавшим, а также восстановить движение.

#Мурманская область #ржд #ЧП #сход поезда #денежные компенсации #число пострадавших
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