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Жители ЖК показали осколки после взрыва на Рязанском проспекте

После взрыва разлетелись фрагменты округлой формы, которые пробили окна квартир.
Сергей Лебедев 2024-12-17 10:30:13
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Осколки после взрыва на Рязанском проспекте в Москве пробили окна квартир дома в жилом комплексе, откуда вышел начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. Житель ЖК показал корреспонденту «Звезды» кадры последствий.

По словам людей, после взрыва разлетелись фрагменты округлой формы. Являются ли они элементами взрывного устройства, пока точно не известно.

По предварительной информации, мощность взрывного устройства составляла около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. В данный момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Напомним, сегодня утром в результате взрыва погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник. Взрывное устройство было заложено в самокат, припаркованный возле подъезда дома.

#Москва #РХБЗ #взрыв #игорь кириллов #наш эксклюзив #рязанский проспект
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