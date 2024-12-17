Жители ЖК показали осколки после взрыва на Рязанском проспекте

Осколки после взрыва на Рязанском проспекте в Москве пробили окна квартир дома в жилом комплексе, откуда вышел начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. Житель ЖК показал корреспонденту «Звезды» кадры последствий.

По словам людей, после взрыва разлетелись фрагменты округлой формы. Являются ли они элементами взрывного устройства, пока точно не известно.

По предварительной информации, мощность взрывного устройства составляла около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. В данный момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Напомним, сегодня утром в результате взрыва погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник. Взрывное устройство было заложено в самокат, припаркованный возле подъезда дома.