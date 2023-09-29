Шойгу провел встречу с министром обороны Южного Судана

Шойгу и Чол Тон Балоком обсудили перспективные проекты в рамках взаимодействия в оборонной сфере.

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел встречу с коллегой из Южного Судана генералом Чол Тон Балоком. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

«В ходе встречи обсудили перспективные проекты сотрудничества в оборонной сфере, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности», - добавили в Минобороны России.

Сообщается, что участники встречи отметили важность сотрудничества военных ведомств двух стран с целью обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Африке. Кроме того, Шойгу и Чол Тон Балоком определили дальнейшие шаги для развития двусторонних отношений.

Накануне также прошла встреча между Россией и Южным Суданом на высшем уровне - Владимир Путин провел переговоры с коллегой Сальваторе Кииром в Кремле. Лидеры стран обсудили перспективы развития российско-южносуданских отношений.