Появились новые кадры последствий крушения поездов под Мурманском

Пассажиры поезда, следовавшего из Мурманска в Санкт-Петербург, попытались самостоятельно покинуть вагоны после крушения. Новые кадры с последствиями происшествия появились в распоряжении телеканала «Звезда».

Напомним, сегодня вечером в Мурманской области столкнулись грузовой состав и пассажирский поезд. Происшествие случилось у станции Княжая.

Как сообщили «Звезде» очевидцы, есть пострадавшие. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Что стало причиной столкновения, пока неизвестно. В случившемся уже разбираются сотрудники прокуратуры.