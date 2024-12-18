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Появились новые кадры последствий крушения поездов под Мурманском

По предварительной информации, есть пострадавшие.
Сергей Лебедев 2024-12-18 17:11:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Пассажиры поезда, следовавшего из Мурманска в Санкт-Петербург, попытались самостоятельно покинуть вагоны после крушения. Новые кадры с последствиями происшествия появились в распоряжении телеканала «Звезда».

Напомним, сегодня вечером в Мурманской области столкнулись грузовой состав и пассажирский поезд. Происшествие случилось у станции Княжая.

Как сообщили «Звезде» очевидцы, есть пострадавшие. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Что стало причиной столкновения, пока неизвестно. В случившемся уже разбираются сотрудники прокуратуры.

#поезд #Мурманская область #происшествие #ЧП #наш эксклюзив #Вагоны
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