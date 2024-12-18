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Рябков: реакция Запада на гибель Игоря Кириллова саморазоблачительна

По словам замглавы МИД РФ, реакция Запада показывает, что чем дальше, тем больше они делят террористов на своих и каких-то абстрактных чужих.
Игнат Далакян 2024-12-18 18:52:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Реакция стран Запада на гибель начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова саморазоблачительна. Об этом заявил «Звезде» заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«То, как реагируют на Западе, прежде всего неформалы и СМИ, саморазоблачительно. Это лучшее подтверждение того, что на Западе чем дальше, тем больше делят террористов на своих, которым можно все и которых покрывают, и каких-то абстрактных чужих», - сказал замглавы МИД РФ.

Рябков добавил, что Россия приложит все усилия, чтобы дело, которым жил начальник войск РХБЗ, продолжалось и увенчалось успехом.

Игорь Кириллов погиб утром 17 декабря в Москве. Это случилось в результате подрыва самодельного взрывного устройства. Также погиб его помощник Илья Поликарпов. Следственный комитет квалифицировал случившееся как теракт.

На следующий день силовики задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался гражданин Узбекистана. В ходе допроса он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб.

#игорь кириллов #Запад #Сергей Рябков #Трагедия #наш эксклюзив #Начальник войск РХБЗ
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