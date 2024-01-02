Франция закрыла посольство в Нигере

Посольство Франции в Нигере закрыто на неопределенный срок, оно продолжит свою работу из Парижа. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на МИД Франции.

«Посольство Франции в Нигере закрыто до дальнейшего уведомления», - говорится в заявлении ведомства.

По данным французского МИД, представительство продолжит свою работу, но уже из Парижа. Консульскую деятельность будут осуществлять консульства Франции в регионе.

Ранее агентство Франс Пресс сообщало, что Париж решил закрыть посольство в Нигере из-за невозможности «нормально функционировать».

В сентябре 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о выводе из Нигера французского военного контингента и эвакуации посольства. В октябре первые военные начали покидать страну.

Напомним, в конце июля 2023 года военные Нигера объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. На пост нового главы был предложен командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани. Уже 28 июля Тчиани провозгласил себя президентом. Беспорядки в стране продолжаются.