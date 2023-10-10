Прощай, Нигер: первые французские военные начали покидать территорию африканской страны

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на Главный штаб французских вооруженных сил.

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Первые французские военные начали покидать Нигер. Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на Главный штаб французских вооруженных сил.

Как уточняет агентство, выезд французских военных проходит по плану. В конце сентября президент Франции Эммануэль Макрон объявил о выводе из Нигера французского военного контингента и эвакуации посольства. Окончательно покинуть африканское государство французы должны до конца текущего года.

Французские части находятся в Нигере в рамках договора с прежним правительством президента Мохамеда Базума, однако 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила о его отстранении.

Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. В августе был подписан указ о формировании правительства переходного периода.