Прощай, Нигер: первые французские военные начали покидать территорию африканской страны
Первые французские военные начали покидать Нигер. Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на Главный штаб французских вооруженных сил.
Как уточняет агентство, выезд французских военных проходит по плану. В конце сентября президент Франции Эммануэль Макрон объявил о выводе из Нигера французского военного контингента и эвакуации посольства. Окончательно покинуть африканское государство французы должны до конца текущего года.
Французские части находятся в Нигере в рамках договора с прежним правительством президента Мохамеда Базума, однако 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила о его отстранении.
Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. В августе был подписан указ о формировании правительства переходного периода.