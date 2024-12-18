Абхазия попросила у России бесплатную электроэнергию

Абхазские власти запросили у России бесплатные поставки электроэнергии в следующем году. Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба.

По его словам, власти республики попросили Москву предоставить 327 миллионов киловатт-часов.

«Какого-либо подтверждения мы пока не получили», - цитирует РИА Новости слова Нанбы.

Этой осенью Абхазия столкнулась с беспрецедентно острым дефицитом электроэнергии. Главной причиной случившегося стала нехватка средств в бюджете на оплату перетока электроэнергии из России. Возникли проблемы и с единственной станцией, питающей республику, - Ингурской ГЭС. Уровень воды в Ингурском водохранилище снизился до критического, из-за чего сократились объемы выработки электроэнергии.

Напомним, ранее депутаты парламента Абхазии проголосовали против ратификации соглашения об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в республике. А ранее в стране ушел в отставку президент Аслан Бжания.