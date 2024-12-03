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Парламент Абхазии не ратифицировал соглашение с Россией об инвестициях

Против ратификации документа проголосовал 21 депутат из 23 присутствующих на заседании.
Игнат Далакян 2024-12-03 14:31:57
© Фото: Акоп Кущян, РИА Новости

Депутаты парламента Абхазии проголосовали против ратификации соглашения об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в республике.

«Законопроект о ратификации соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии не прошел», - цитирует ТАСС спикера парламента Лашу Ашубу.

Отмечается, что на заседании присутствовали 23 парламентария из 35. Против ратификации документа проголосовал 21 депутат.

После этого депутат Кан Кварчия предложил подготовить документ об объявлении вотума недоверии вице-премьеру, министру экономики республики Кристине Озган. По словам политика, она подписала «кабальное для республики соглашение».

Также отмечается, что перед зданием парламента собралось около 300 человек. Они требуют, чтобы исполняющий обязанности президента Бадра Гунба вышел и ответил на ряд вопросов народа.

Ранее первый зампредседателя комитета ГД РФ по делам СНГ Константин Затулин рассказал, что оппозиция Абхазии использует соглашение с Россией против власти. По словам парламентария, Москве это не может нравиться, поскольку речь идет о договоренностях между РФ и действующей властью в Абхазии.

#в стране и мире #Соглашение #Абхазия #ратификация #инвестиционные проекты
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