Океанолог предсказал загрязнение мазутом пляжей в Геленджике и Кабардинке

Загрязнение нефтепродуктами после ЧП с двумя танкерами в Керченском проливе через время угрожает пляжам в Геленджике, Кабардинке и Большом Утрише, заявил «Звезде» ведущий научный сотрудник Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Филипп Сапожников.

По словам специалиста, разлившийся в толще песчаного или илистого дна около черноморского побережья берега мазут будет постепенно проходить сквозь него.

«Через год мы имеем шансы найти его на глубине 10, 15, 20 сантиметров в виде тонкого слоя на сравнительно протяженном участке береговой линии», - рассказал эксперт.

Это грозит тем, что при любом шторме он снова попадет в воду и будет снова повсеместно оседать, а также начнет распространяться на юг и дойдет до других пляжей, уточнил океанолог.

«Волонтеры и спасатели делают очень важную работу, если оставить мазут на берегу, то штормами его вымоет обратно. Происходит фотоокисление за счет лучей солнца и постепенное разложение, но оно идет медленно», - отметил эксперт.

В комментарии «Звезде» Сапожников также рассказал, какие организмы пострадают от разлива мазута.

«В первую очередь страдают птицы... К сожалению, пострадает очень много, и уже пострадало... Если их спасать, надо проводить специальную операцию, отлавливать этих птиц, тщательно их отмывать», - сказал он.

Кроме этого, разлившийся мазут постепенно оседает на дно в прибрежной зоне и покрывает поверхность грунта. Его впитывают и накапливают моллюски-фильтраты, они не способны переварить этот нефтепродукт.

«Они являются ключевым звеном пищевой цепочки морского дна и благополучно этот мазут будут накапливать в себе. Далее - растительные организмы, фитопланктон и фитобентос, конечно, мазут на их поверхностях будет мешать фотосинтезу, будет их постепенно убивать», - добавил ученый.

Говоря о рыбе, океанолог Сапожников отметил, что она не станет питаться мазутом, но он может забить поверхность жабер.

«Микроорганизмы, в частности бактерии, которые могут потреблять нефтепродукты, действительно живут в Черном море, их там достаточно много. Это не первый разлив нефти в Черном море, и конечно же они будут потреблять тот мазут, который будет плавать в толще воды, близко к поверхности, и скапливаться в прибрежной зоне. Но при таких концентрациях это будет происходить медленно», - сказал наш собеседник.

Ранее в беседе со «Звездой» член Правительственной комиссии по биологической и химической безопасности Наталья Соколова предположила, что будет очень сложно собрать мазут в Керченском проливе.

Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе произошло крушение танкеров с последующем загрязнением акватории. Сначала на мель село грузовое судно «Волгонефть 212», а позже стало известно о терпящем бедствие танкере «Волгонефть 239».