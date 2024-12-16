Эксперт заявила, что будет очень сложно собрать мазут в Керченском проливе

Мазут, который разлился в результате аварии с танкерами в Керченском проливе, осядет на дно и нанесет ущерб морской экосистеме. Пострадает рыба, которая питается планктоном, растения и морские животные, живущие на дне. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала член Правительственной комиссии по биологической и химической безопасности Наталья Соколова.

«Кроме того, что сейчас будут питаться вот этими нефтепродуктами, они потом могут попасть в таком состоянии на стол при промышленном вылове. То есть мы в будущем можем эту цепочку тоже, к сожалению, на себе ощутить», - отметила эксперт.

Она также добавила, что пленка, которая образуется от нефтепродуктов, будет предотвращать поступление кислорода из атмосферы внутрь моря и препятствовать выходу углекислого газа.

«Будет нарушена циркуляция одновременно вредных и полезных веществ и их соотношение в морской воде», - подчеркнула Соколова.

Страшным, по ее словам, является тот факт, что мазут из-за его тяжести очень сложно собрать, даже почти невозможно.

«Очистить полностью грунт потом от этих загрязнений просто физически невозможно. То есть зоопланктоны и фитопланктон фактически этим загрязнены. И этим будет питаться рыба, а в будущем морские млекопитающие», - подчеркнула эксперт.

Напомним, инцидент с танкерами в Керченском проливе произошел в минувшее воскресенье. Сначала стало известно, что на мель село грузовое судно «Волгонефть 212», а позже в МЧС РФ сообщили о терпящем бедствие танкере «Волгонефть 239».