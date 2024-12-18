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Трамп официально получил необходимое число голосов для победы

Для официальной победы нужно набрать 270 голосов, Трамп набрал 304, в то время как его соперница Харрис - 167.
Анастасия Бобылева 2024-12-18 01:07:23
© Фото: Paul Hennessy, Paul Hennessy Keystone Press Agency Globallookpress

Избранный президент США Дональд Трамп набрал необходимое число голосов для официального утверждения своей победы на выборах. Об этом сообщает телеканал CNN.

В результате заседания коллегии выборщиков в Техасе Трампу 40 человек отдали за него свой голос. Таким образом, он набрал 304 голоса, в то время как для победы нужно не менее 270. Его соперница от Демократической партии Камала Харрис получила 167 голосов.

Несмотря на то, что 5 ноября за Трампа проголосовало 277 выборщиков, только сейчас его победа была формально подтверждена в рамках конституционного процесса голосования коллегии.

Ранее будущий американский президент пошутил о своем возможном третьем президентском сроке. Он допустил, что пойдет на выборы снова, если республиканцы признают, что он «настолько хорош».

#в стране и мире #сша #Выборы #Дональд Трамп
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