МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп пошутил о своем возможном третьем президентском сроке

В ходе встречи с конгрессменами-республиканцами в Вашингтоне он отметил, что «победить приятно».
Елизавета Кондрикова 2024-11-13 21:25:26
© Фото: Ron Sachs - Cnp For Ny Post, Keystone Press Agency Globallookpress

Победивший на выборах в США Дональд Трамп шутливо допустил, что пойдет на третий президентский срок, если республиканцы что-то сделают для этого, так как «он настолько хорош». Об этом Трамп заявил на встрече с республиканцами-членами Палаты Представителей.

«Подозреваю, я больше не буду баллотироваться, если вы не сделаете что-нибудь другое, если только не скажете, что он настолько хорош, что нам придется что-то придумать», - приводит RT слова Трампа.

По сообщению телеканала ABC News, конгрессмены-республиканцы встретили Трампа овациями на этой встрече в Вашингтоне. Сам же политик прокомментировал результаты выборов, заявив, что «приятно победить».

Напомним, сегодня Дональд Трамп пообещал действующему американскому лидеру Джо Байдену, что переход власти осуществится максимально гладко. На встрече также обсуждались вопросы внешней и внутренней политики США. Это была первая встреча двух политиков после выборов 5 ноября.

#сша #Дональд Трамп #выборы в США #республиканцы #президент США #Палата представителей США
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 