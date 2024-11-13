Трамп пошутил о своем возможном третьем президентском сроке

Победивший на выборах в США Дональд Трамп шутливо допустил, что пойдет на третий президентский срок, если республиканцы что-то сделают для этого, так как «он настолько хорош». Об этом Трамп заявил на встрече с республиканцами-членами Палаты Представителей.

«Подозреваю, я больше не буду баллотироваться, если вы не сделаете что-нибудь другое, если только не скажете, что он настолько хорош, что нам придется что-то придумать», - приводит RT слова Трампа.

По сообщению телеканала ABC News, конгрессмены-республиканцы встретили Трампа овациями на этой встрече в Вашингтоне. Сам же политик прокомментировал результаты выборов, заявив, что «приятно победить».

Напомним, сегодня Дональд Трамп пообещал действующему американскому лидеру Джо Байдену, что переход власти осуществится максимально гладко. На встрече также обсуждались вопросы внешней и внутренней политики США. Это была первая встреча двух политиков после выборов 5 ноября.