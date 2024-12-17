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СК возбудил дело после гибели мужчин из-за взрыва у дома в Москве

Столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело после гибели мужчин из-за взрыва у дома на Рязанском проспекте в Москве.
Дарина Криц 2024-12-17 08:12:47
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек из-за взрыва у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве.

«В связи с инцидентом, произошедшим на Рязанском проспекте в городе Москве, в результате которого погибли двое мужчин, следственными органами Главного следственного управления СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело», - уточнила пресс-служба ведомства.

Напомним, инцидент произошел рано утром 17 декабря. Очевидцы сообщили о громком звуке, похожем на детонацию, затем увидели тела двух мужчин. Из-за взрыва сильные повреждения получили окна и кирпичная кладка дома, поломаны оконные блоки у подъезда.

На месте начали работу сотрудники экстренных служб. По предварительной версии, произошедшее могло быть покушением на убийство.

#Москва #в стране и мире #взрыв #СК РФ #Уголовное дело #рязанский проспект
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