Захарова назвала соучастниками тех, кто замалчивает убийство Кириллова

Те, кто замалчивает или приветствует теракт против начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова являются соучастниками. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Прошёл уже весь день. Где же хоть какая-нибудь реакция из-за рубежа? Где "цивилизованные?" Где "объективные?" » - написала дипломат в своем телеграм-канале.

Она также добавила, что Financial Times и ВВС сообщали, что Кириллов, по мнению СБУ являлся «абсолютно законной целью». Таким образом, по ее словам, этот теракт - спираль продолжения военных преступлений киевского режима, одобренных Западом.

Напомним, что утром, 17 декабря на Рязанском проспекте произошел теракт, в результате которого погиб Кириллов и его помощник. По версии следствия, взорвалась бомба, заложенная в самокат, который стоял у подъездом дома.