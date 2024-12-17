Белый дом объяснил происхождение неизвестных объектов в небе над США

Администрация Белого дома сообщила, что неизвестные летающие объекты, которые наблюдаются в последнее время в США, это коммерческие и любительские дроны, а также самолеты и звезды.

«Мы полагаем, что на сегодняшний день случаи наблюдения включают в себя сочетание законных коммерческих беспилотников, любительских беспилотников и дронов правоохранительных органов, а также пилотируемых самолетов, вертолетов и даже звезд, которые были ошибочно приняты за беспилотники», - заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Кирби отметил, что Штаты пока не выявили угрозу национальной безопасности США из-за появления дронов.

Ранее в ФБР заявили, что понимают обеспокоенность граждан на фоне появления неизвестных летающих объектов в небе Нью-Джерси. Они также не выявили угрозу для общества со стороны дронов.

Напомним, что на прошлой неделе вблизи военной базы в Бедминстере люди начали замечать неопознанные беспилотники. Сенатор штата Нью-Джерси Джон Брэмник заявил, что власти должны ввести режим чрезвычайного положения из-за многочисленных случаев наблюдения неизвестных БПЛА.